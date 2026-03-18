Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali degli italiani

Domani, giovedì 19 marzo, a Kvitfjell in Norvegia si svolgeranno le finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La prima prova cronometrata della discesa libera è prevista per le 10. La startlist include numeri di pettorale e i nomi degli atleti italiani. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming.

Domani, giovedì 19 marzo, a Kvitfjell (Norvegia) si apriranno le Finali maschili della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima prova cronometrata della discesa libera, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 24 atleti in rappresentanza di 8 Paesi. Tra di essi vi saranno ben sei italiani qualificati: Benjamin Jacques Alliod partirà col pettorale numero 4, Mattia Casse col 5, Giovanni Franzoni col 10, Dominik Paris col 12, Florian Schieder col 14 e Christof Innerhofer col 23. Per la prima prova cronometrata della discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist prima prova discesa maschile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani Articoli correlati Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 4 febbraio inizieranno a tutti gli effetti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad aprire le danze sarà la prima prova... Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiDomani, martedì 13 gennaio, a Wengen (Svizzera) si aprirà la tappa maschile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la prima... Contenuti e approfondimenti su Startlist prima Temi più discussi: A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Courchevel, tv, streaming; Startlist prova discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel: orari, n. di pettorale, tv; Sci alpino, sorprende Bailet nella prima prova di discesa a Courchevel. Franzoni il migliore azzurro, i big si controllano. Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeGiovedì 19 marzo (ore 12.30) si disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci ... oasport.it Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvGiovedì 19 marzo (ore 12.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del ... oasport.it #SciAlpino Shiffrin con il n° 3 per tentare l'allungo in coppa prima delle finali: la startlist dello slalom cruciale di Are #FISAlpine #AlpineSkiing #14Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRVBCt x.com È una startlist di lusso quella della 61ª Tirreno Adriatico. Nonostante la concomitanza con la Parigi-Nizza, cominciata appena un giorno prima, alla Corsa dei Due Mari affluiranno alcuni tra i migliori talenti a livello mondiale. facebook