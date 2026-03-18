Il 7 aprile sarà il giorno in cui Starfield arriverà sulla PlayStation 5, offrendo ai giocatori un’ampia esperienza spaziale. La versione per PS5 utilizza il controller DualSense e include una modalità Pro dedicata agli appassionati di gaming più impegnati. Questa data segna un momento importante per gli appassionati di videogiochi e per chi aspetta di esplorare nuovi mondi digitali sulla console Sony.

Il 7 aprile prossimo, l’universo espansivo di Starfield approderà finalmente sulla console PlayStation 5. Bethesda ha confermato che il titolo, già presente su Xbox e PC dal 2023, sarà disponibile anche per i possessori del dispositivo Sony, sfruttando appieno le potenzialità dell’hardware specifico. La data è fissata in modo netto: nessun ritardo previsto. L’integrazione tecnica prevede l’utilizzo dei grilletti adattivi e del touchpad del controller DualSense per migliorare l’esperienza di gioco. possiede la versione PS5 Pro, saranno disponibili due modalità distinte: una dedicata alla fluidità degli FPS e l’altra alla fedeltà visiva. Parallelamente, sul mercato italiano si registra un interesse crescente verso dispositivi mobili compatti come il Samsung Galaxy S25, venduto a 565 euro da Smarterstore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starfield su PS5: 7 aprile, DualSense e modalità Pro

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