Stagioni polliniche senza pause | perché i bambini allergici stanno peggio e cosa ha cambiato il modo in cui i medici fanno diagnosi

Le stagioni polliniche non rispettano più i tempi tradizionali, creando un calendario più lungo e imprevedibile. I bambini allergici stanno sperimentando sintomi più intensi e prolungati, mentre i medici adottano nuovi metodi diagnostici per identificare le allergie. Il clima in rapido cambiamento ha modificato le fasi di fioritura delle piante, influenzando direttamente le problematiche allergiche pediatriche.