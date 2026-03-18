Stadio Maradona è arrivato l’annuncio | tifosi entusiasti dell’iniziativa!

Lo stadio Maradona di Fuorigrotta ha annunciato una serie di interventi di riqualificazione. I lavori riguardano la ristrutturazione delle tribune e l’installazione di nuove strutture di sicurezza. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’impianto e facilitare l’accesso ai tifosi. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i supporter, che attendono i lavori con interesse.

Lo stadio Maradona di Fuorigrotta si prepara a una trasformazione che va ben oltre il semplice restyling. 203 milioni di euro per un progetto che mira a renderlo una struttura all’altezza di Euro 2032. L’assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha illustrato ai microfoni di Radio Crc i dettagli di un’operazione che accenderà inevitabilmente gli animi della piazza azzurra. Non si tratta solo di aumentare la capienza o modernizzare gli impianti. C’è di più: una visione che guarda oltre il rettangolo di gioco. La Hall of Fame in stile Los Angeles. L’idea più affascinante riguarda una Hall of Fame modellata su quella di Los Angeles, dove le stelle del calcio azzurro avranno uno spazio dedicato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Stadio Maradona, è arrivato l’annuncio: tifosi entusiasti dell’iniziativa! Articoli correlati Lo Stadio Maradona diventa più inclusivo per i tifosi con disabilitàDurante la gara Napoli–Juventus del 7 dicembre 2025, il rinnovato Stadio Diego Armando Maradona ha presentato un progetto che va oltre il calcio. Leggi anche: Stadio Maradona, così cambia tutto: c’è l’annuncio del sindaco Manfredi Stadio Diego Armando Maradona - SSC Napoli Stadium Una selezione di notizie su Stadio Maradona Temi più discussi: Giornate Fai di Primavera, lo stadio Maradona e Palazzo d'Avalos tra le new entry; Liberato allo Stadio Maradona: Guida al concerto evento del 5 giugno 2026; Lavezzi torna in campo allo stadio Maradona con tanti ex azzurri: arriva l'annuncio; Giornate FAI di Primavera 2026: a Napoli apre lo stadio Maradona, si potrà camminare a bordo campo. Stadio Maradona, l'ultima idea del Comune: una Hall of Fame in stile Los AngelesAvanti tutta con il restyling dello stadio Maradona con speranza per la città di essere presente per Euro 2032. L'annuncio in diretta radio pochi minuti fa. Oggi su CRC è ... tuttonapoli.net Stadio Maradona, ass. Cosenza a Crc: «La Regione ha stanziato 203 milioni per il Maradona. Lavoriamo al terzo anello, ad una hall of fame dei calciatori azzurri e alla copertura»«La Regione ha stanziato 203 milioni per il Maradona. Vogliamo lavorare al terzo anello, ad una hall of fame dei calciatori azzurri, alla copertura e non solo». Così l'assessore Edoardo Cosenza a Radi ... mondonapoli.it #Napoli - Allo stadio Maradona l'inaugurazione del nuovo murales di Jorit #Eventi #Arte #Calcio #Jorit #Murales #StadioMaradona #StreetArt #ArteUrbana #SSCNapoli #Manfredi #Città #NanoTV facebook