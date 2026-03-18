Spunti per dribblare la trivialità reciproca fra i fronti del Sì e del No

Ieri si sono registrati nuovi record nelle statistiche sugli omicidi mirati, mentre il dibattito sul referendum e sulla condizione delle carceri ha mostrato segnali di maggiore compostezza. Le discussioni tra le parti del Sì e del No sono state meno aggressive rispetto al passato, cercando di evitare la trivialità reciproca. La giornata ha visto dunque un miglioramento nel tono del confronto pubblico.

Ieri, mentre toccava nuovi record la specialità degli omicidii mirati, la discussione sul referendum e il capitolo connesso della condizione delle carceri registrava qualche passo più dignitoso. Era successo che il presidente della Repubblica accogliesse gli agenti di polizia penitenziaria nell’anniversario della fondazione, e svolgesse un impegnato discorso sul personale carente, sui suicidi di detenuti che non diminuiscono, sull’inosservanza del dettato costituzionale per la rieducazione e il suo beneficio sociale, sul sovraffollamento aggravato dalla moltiplicazione di reati e pene: ne svolgeva una bella cronaca ragionata Damiano Aliprandi sul Dubbio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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