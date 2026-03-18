Il 17 marzo 2026 lo Sporting Lisbona ha disputato una partita decisiva in Champions League contro il BodoGlimt. Dopo aver perso 3-0 nel primo turno, la squadra portoghese ha rimontato il risultato vincendo 5-0 ai supplementari, qualificandosi così per la fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con un risultato storico e inatteso.

Il martedì 17 marzo 2026 ha segnato una svolta epocale nella Champions League, con lo Sporting Lisbona che ha compiuto un’impresa storica vincendo per 5-0 ai supplementari contro il BodoGlimt dopo aver perso 3-0 nel primo turno. Mentre altre grandi squadre come Manchester City e Chelsea cercano ancora di recuperare svantaggi pesanti contro Real Madrid e PSG, il tabellone si sta chiudendo verso una finale fissata per il 30 maggio a Budapest. L’analisi statistica incrociata rivela che la qualità del gioco non sempre coincide con il risultato immediato, ma emerge chiaramente quando si osservano i tassi di possesso e le distanze percorse nelle fasi finali delle sfide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sporting ribalta il 3-0: 5-0 ai supplementari, finale

Articoli correlati

Sporting Lisbona-Bodo Glimt 5-0 ai supplementari, ai quarti di Champions League vanno i portoghesiSotto al diluvio di Lisbona, dopo lo 0-3 subito in Norvegia settimana scorsa, lo Sporting firma l'epica rimonta nei supplementari (5-0) e approda ai...

Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio...

Altri aggiornamenti su Sporting ribalta

Temi più discussi: Lo Sporting ribalta il Bodo/Glimt con una rimonta leggendaria: dallo 0-3 al 5-0, i norvegesi fuori dopo aver eliminato l’Inter; Champions League. Incredibile Sporting CP ribalta lo 0-3 dell'andata contro il Bodø/Glimt e vola ai quarti di finale; Champions, impresa Sporting: batte 5-0 il Bodo ai supplementari e vola ai quarti; Inter, hai visto come si fa? Lo Sporting ribalta e spegne la favola Bodo: 5-0, lusitani ai quarti.

Lo Sporting ribalta il Bodo/Glimt con una rimonta leggendaria: dallo 0-3 al 5-0, i norvegesi fuori dopo aver eliminato l’InterDal 3-0 dell’andata al 5-0 al ritorno dopo i tempi supplementari: i portoghesi ribaltano tutto e volano ai quarti, fuori i norvegesi dopo aver eliminato l’Inter. msn.com

Impresa Sporting: la manita ribalta il 3-0 del Bodo all’andataSporting Lisbona: rimonta clamorosa contro il Bodo Glimt, ribalta lo 0-3 dell’andata con un incredibile 5-0 maturato dopo i tempi supplementari ... europacalcio.it

Ribaltato completamente il 3-0 dell'andata, Lo Sporting Lisbona stende il Bodo Glimt 5-0 al ritorno ed accede ai quarti di Champions League! Che partita ragazzi - facebook.com facebook

Lo Sporting Lisbona ribalta il Bodo Glimt ai supplementari: 5-0 e quarti conquistati. Ora attende la vincente di Arsenal-Bayer Leverkusen x.com