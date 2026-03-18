Sport in tv oggi mercoledì 18 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 18 marzo sono in programma diverse trasmissioni sportive in televisione e streaming. La giornata include partite di calcio, incontri di tennis e eventi di basket trasmessi sui principali canali e piattaforme online. Gli orari e i programmi sono disponibili sui siti ufficiali delle emittenti e delle piattaforme di streaming, che offrono anche aggiornamenti in tempo reale sui vari eventi.

Oggi mercoledì 18 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Milano-Torino (la corsa più antica del mondo) e la Danilith Nokere Korse, mentre gli amanti degli sport invernali potranno gustarsi i Mondiali di curling femminile (l’Italia affronterà il Giappone e gli USA) e le qualificazioni di slopestyle e Bir Air per quanto riguarda lo sci freestyle a Tignes. Spettacolo imperdibile per il tennis con il primo turno del Masters 1000 e WTA 1000 di Miami. Da non perdere la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C tra Potenza e Latina, oltre a una ricca serata dedicata alla Serie B di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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