Sport in tv oggi mercoledì 18 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 18 marzo, gli appassionati di sport possono seguire numerosi eventi in televisione e streaming. La programmazione include diverse partite e competizioni trasmesse sui principali canali e piattaforme digitali, con orari specifici per ogni evento. Sono disponibili anche le modalità per seguire gli incontri in diretta online, offrendo un'ampia scelta di visione per gli spettatori.

Oggi mercoledì 18 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con la Milano-Torino (la corsa più antica del mondo) e la Danilith Nokere Korse, mentre gli amanti degli sport invernali potranno gustarsi i Mondiali di curling femminile (l’Italia affronterà il Giappone e gli USA) e le qualificazioni di slopestyle e Bir Air per quanto riguarda lo sci freestyle a Tignes. Spettacolo imperdibile per il tennis con il primo turno del Masters 1000 e WTA 1000 di Miami. Da non perdere la finale d’andata della Coppa Italia di Serie C tra Potenza e Latina, oltre a una ricca serata dedicata alla Serie B di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sempre più “sport nazionale” quello di infangare l’altro sui new media, bersaglio vivo o morto (così non può replicare o difendersi). #RaffaellaCarrà donna di infinita generosità e le sue azioni così orientate,sono visibili a tutti. Il silenzio è meglio di tante parole i x.com