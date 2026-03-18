Sport associazioni e terzo settore in campo per il Sì | Asi e Opes protagoniste all’evento romano

A Roma si è tenuto l’evento conclusivo di un percorso che ha coinvolto 26 organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive. Tra le protagoniste ci sono Asi e Opes, che hanno partecipato alla manifestazione per sostenere il SÌ ai referendum sulla riforma della Giustizia. L’iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti di diverse realtà impegnate nel settore del terzo settore e dello sport.

Si è svolto a Roma l’evento conclusivo del percorso che ha portato alla nascita di un fronte trasversale di 26 organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive a sostegno del SÌ ai referendum sulla riforma della Giustizia. L’iniziativa, moderata dai Presidenti di ASI e OPES, Claudio Barbaro e Juri Morico, ha segnato l’ingresso formale del mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore nella campagna referendaria. L’incontro ha rappresentato il punto di arrivo di settimane di confronto interno tra le sigle aderenti e ha offerto l’occasione per presentare i risultati del lavoro di sensibilizzazione svolto sui territori. “Per il mondo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sport, associazioni e terzo settore in campo per il Sì: Asi e Opes protagoniste all’evento romano Articoli correlati Associazionismo e terzo settore per il Sì. Asi e Opes in campo: una battaglia di civiltà che viene dal bassoNon più solo un dibattito per addetti ai lavori o una sfida tra partiti: la riforma della giustizia diventa una battaglia di civiltà che parte dal... Contributi a persone, associazioni ed enti del terzo settore di Calci: pubblicato il bandoCalci (PI), 24 febbraio 2026 – L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi ad associazioni e... Contenuti e approfondimenti su Sport associazioni e terzo settore in... Temi più discussi: Corso per operatore delle società sportive; Associazioni sportive dilettantistiche: al via le iscrizioni al 5 per mille; 5 per mille 2026 per le A.S.D. – Chi deve attivarsi e chi no entro il 10 aprile; Sport, i pro e i contro della riforma a cinque anni dall’approvazione. Sport, i pro e i contro della riforma a cinque anni dall’approvazioneUn bilancio della legge delega 86/2019 e dei relativi decreti attuativi, con un occhio particolare sul lavoro sportivo ... italiaoggi.it Terzo settore riunito in Senato: Siamo liberi e pilastro di coesione. Asi, Opes e Fictus: un osservatorio permanente per dare visione e forzaLa vice ministra Bellucci: Governo vi sostiene. Rafforziamo welfare non assistenzialista ma che accompagni persone verso libertà e autodeterminazione ... corrieredellosport.it La Gazzetta dello Sport facebook Cocciaretto a Sky Sport: "Non devo temere nessuno. 8 esami e mi laureo". VIDEO #SkySport #Cocciaretto #Tennis x.com