Spinalbese | nozze segrete? I dubbi sulle foto in bianco

Antonino Spinalbese, noto per essere l’ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì, ha annunciato su Instagram di aver sposato la sua attuale compagna, Ainhoa Foti Rodriguez. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, anche perché le immagini condivise sui social mostrano alcuni scatti in bianco e nero che potrebbero suggerire un matrimonio segreto. Non ci sono altri dettagli ufficiali o conferme sui festeggiamenti.

Un annuncio inaspettato ha scosso il mondo dello spettacolo italiano: Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì, ha rivelato su Instagram di aver contratto matrimonio con la sua attuale compagna Ainhoa Foti Rodriguez. La notizia è emersa tramite una galleria fotografica in bianco e nero scattata presso l’Hotel Tivoli President a Milano, accompagnata da una didascalia che afferma che le nozze sono state celebrate nel massimo riserbo. Tuttavia, nonostante la dichiarazione esplicita della coppia, permangono forti dubbi sulla veridicità dell’evento, poiché le immagini non presentano gli elementi tipici di una cerimonia nuziale ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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