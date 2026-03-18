Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura di Ancona, accusando un’impennata dei prezzi che sta colpendo i consumatori nelle Marche. L’associazione denuncia un aumento sproporzionato dei costi e parla di una vera e propria ondata speculativa. La questura ha ricevuto il documento, che chiede di intervenire per fermare i rincari e tutelare i cittadini.

L’associazione dei consumatori ha depositato un esposto presso tutti gli uffici giudiziari delle Marche: si ipotizzano i reati di rialzo fraudolento dei prezzi e manovre speculative su merci. Sotto la lente carburanti, spesa alimentare ed edilizia. ANCONA – Un esposto per fermare quella che viene definita una vera e propria "onda speculativa" che si sta abbattendo sulle tasche dei cittadini marchigiani. Il Codacons ha depositato formalmente presso le Procure della Repubblica di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino una denuncia dettagliata per chiedere di fare luce sui recenti rincari che stanno colpendo diversi settori... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Pellet in Sardegna: il Garante indaga le speculazioni sui prezziIl Garante dei prezzi ha avviato verifiche formali su possibili pratiche speculative nel mercato del pellet in Sardegna, attivandosi a seguito di un...

Gli autotrasportatori denunciano speculazioni sui prezziIl rincaro dei prezzi dei carburanti genera fortissima preoccupazione e rabbia anche nel mondo dell’autotrasporto, che vede nel Cesenate uno dei poli...

Altri aggiornamenti su Speculazioni sui prezzi e rincari folli...

Temi più discussi: Speculazioni sui prezzi e rincari folli: il Codacons bussa alla Procura di Ancona; Prezzi alle stelle, esposto alla Procura di Foggia: Indagate sulle speculazioni - FoggiaToday; Iran, esposto Coldiretti in procura contro le speculazioni sul gasolio agricolo: è alle stelle; Speculazioni di guerra, il Codacons Sardegna trascina i rincari in Procura.

Esposto alla Procura di Asti sui rialzi improvvisi dei prezzi di carburanti e di molte altre merciAnche alla Procura di Asti è stato depositato formalmente l’esposto del Codacons per l’ipotesi di rialzo fraudolento dei prezzi e delle manovre speculative sulle merci. Il focus è l’andamento dei list ... lanuovaprovincia.it

Rincari fraudolenti e speculazioni, esposto Codacons anche in Procura a Cuneo: al via le indagini penaliNel mirino carburanti, energia, edilizia e alimentari: chiesti accertamenti per verificare aumenti dei prezzi legati alle tensioni geopolitiche e tutelare i consumatori ... targatocn.it

Sulla donna, originaria dell'Est europa, pendeva un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona - facebook.com facebook