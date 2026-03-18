Spalletti pazzo di Yildiz | Immarcabile il nuovo principe del calcio è il ragazzo della porta accanto

L’allenatore ha espresso grande ammirazione per Yildiz, definendolo immarcabile e il nuovo protagonista del calcio. La sua opinione si basa sulle prestazioni recenti del giovane giocatore, considerato una delle rivelazioni più interessanti del momento. Spalletti ha parlato pubblicamente del talento di Yildiz e del suo potenziale, evidenziando la sua importanza nel panorama calcistico attuale.

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