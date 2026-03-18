Spagna sorpassa Germania | Italia scivola il gap si

Durante il martedì di Champions League, la Spagna ha superato la Germania nel ranking UEFA, mentre l’Italia è scesa in quarta posizione, con il divario che si è raddoppiato rispetto alle altre nazioni. La vittoria di alcune squadre spagnole e i risultati delle italiane hanno contribuito a questa modifica nella classifica. La situazione si è aggiornata sulla base dei punteggi ottenuti nelle partite di ieri sera.

Il martedì di Champions ha segnato una svolta decisiva nel ranking UEFA per nazioni: la Spagna ha sorpassato la Germania e allarga il distacco sull’Italia, che rimane quarta con un gap che si è raddoppiato. Mentre l’Inghilterra ha già matematicamente assicurato uno dei due posti extra per la prossima edizione della massima competizione europea, la corsa al secondo posto diventa ora una battaglia serrata tra i club spagnoli e tedeschi. I numeri raccontano una storia diversa da quella del semplice risultato finale delle singole partite. Il distacco tra la seconda e la quarta posizione è passato bruscamente da meno 478 a meno 915 punti, un dato che evidenzia quanto sia fragile la situazione italiana rispetto alla stabilità inglese e allo slancio spagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna sorpassa Germania: Italia scivola, il gap si Articoli correlati L’Italia scivola al 13esimo posto nel ranking Fifa, il Senegal sorpassa gli AzzurriIl Marocco avanza e raggiunge l'ottavo posto, miglior piazzamento della sua storia. Super caccia, Francia-Spagna e Italia-Germania-Uk- Giappone: le possibili mosseLa partita per la realizzazione del caccia di sesta generazione , un progetto strategico nel panorama della difesa, ha registrato nell’ultimo periodo... Spagna-Georgia 2-0: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Una raccolta di contenuti su Spagna sorpassa Temi più discussi: Ranking Uefa per nazioni: l'Italia accorcia leggermente sul 2° posto; Trentadue anni dopo l’Italia del basket femminile ritorna ai Mondiali; LIVE Italia-Spagna 68-56, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: SI VA A BERLINO! Zandalasini trascinatrice, è fatta!; Ranking UEFA, Italia sempre più lontana dal 5° posto Champions: distacco di 500 punti dalla Germania. L'Italia piega la Spagna e la raggiunge al Mondiale di BerlinoITALIA vs SPAGNA: DIRETTA 4Q Live - Buenavida accorcia al 31', Pasa risponde con una tripla. Araujo la imita con l'aiuto del tabellone 50-48. attaco Zandalasini senza fortuna, ... pianetabasket.com Ranking UEFA per il 5° posto Champions: perdiamo altro terreno. Ride la SpagnaLa due giorni di Champions League rende sempre più flebili le possibilità per l'Italia di avere una quinta squadra in Champions League.. tuttomercatoweb.com In Spagna un 21enne è indagato per guida pericolosa dopo aver sfiorato a 150 km/h un gruppo di ciclisti. La domanda è: perché https://auto.everyeye.it/notizie/sorpassa-150-km-h-sfiora-ciclisti-follia-21enne-865636.htmlutm_medium=Social&utm_source - facebook.com facebook