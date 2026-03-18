Sotto la minaccia dell’occupazione

Israele si sta preparando a lanciare un’operazione militare nel paese vicino, dopo aver condotto intensi bombardamenti e aver emesso ordini di evacuazione. Le forze israeliane stanno rafforzando le posizioni lungo il confine, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a lasciare le aree a rischio. La situazione resta tesa e in evoluzione.

ra il fumo che sale da Dahiyeh, alla periferia meridionale di Beirut, gli ordini di evacuazione dell’esercito israeliano riecheggiano nei quartieri che si svuotano rapidamente. Gli avvertimenti, accompagnati dai bombardamenti sulla capitale e su altre parti del Libano meridionale, sono in netto contrasto con la proposta diplomatica avanzata dalla Francia per fermare l’ultima guerra di Israele contro il vicino settentrionale. Tuttavia, secondo alcuni analisti, l’apparente dissonanza tra le azioni israeliane ed eventuali negoziati in realtà riflette la nuova situazione sul campo creata da Israele: occupare territori in Libano per assicurarsi un vantaggio negoziale. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sotto la minaccia dell’occupazione Articoli correlati Leggi anche: "È colpa tua se mi ha lasciata", si presenta sotto casa e minaccia di morte la compagna dell'ex marito Leggi anche: Trump minaccia Iran, attacco armato se non si raggiunge accordo su nucleare. Teheran risponde: «non negoziamo sotto minaccia» Nella kill zone che parla della guerra al passato Approfondimenti e contenuti su Sotto la minaccia dell'occupazione Temi più discussi: Sotto la minaccia dell’occupazione; Api sotto continua minaccia: un invito all’UE ad agire con maggiore vigore per contrastare l’ingresso di nuovi pericoli esotici; Terrore nel centro scommesse: sotto la minaccia della pistola fuggono con 7mila euro; La minaccia delle reti fantasma per la salute dei nostri mari Nave Gregoretti e il nucleo operatori subacquei, entrambi della Guardia Costiera, hanno rimosso una rete fantasma al largo di Ischia. La rete da circuizione, di circa 300 metri lineari, era stata segnal. Sotto la minaccia dell’occupazioneDopo intensi bombardamenti e ordini di evacuazione, Israele si prepara a invadere il paese vicino. La storia si ripete Leggi ... internazionale.it Terrore nel centro scommesse: sotto la minaccia della pistola fuggono con 7mila euroDue malviventi, travisati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nel locale di via Papa Giovanni XXIII, a Trepuzzi, intorno alle 20.30. I rapinatori hanno arraffato il bottino per poi fuggire in s ... lecceprima.it S’intitola Assistants, il nuovo libro fotografico che mette sotto ai riflettori gli assistenti stylist. Figure spesso invisibili e poco considerate, senza le quali, però, nessuna immagine di moda o look da red carpet sarebbe realizzabile. È giunto il momento di raccontar x.com Sotto di una rete e in dieci uomini, il Lugano trova il modo di scuotersi e strappare un punto al San Gallo - Steffen e compagni, più con il carattere che con il gioco, riescono così a non perdere di vista il secondo posto - Croci-Torti: «L’ingresso di Pihlström ha da - facebook.com facebook