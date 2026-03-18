Sostituzione dei microchip | canile chiarisca

A Reggio Emilia, in alcune strutture di ricovero convenzionate con il canile, si verifica frequentemente la sostituzione irregolare del microchip tra animali deceduti e nuovi ingressi. Questa prassi è stata segnalata come comune in determinate strutture, che vengono invitate a fare chiarezza sulla questione. La situazione è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti.

"A Reggio Emilia sarebbe frequente, nelle strutture di ricovero in convenzione, la pratica irregolare di sostituire il microchip tra animali deceduti e nuovi ingressi". A lanciare l’allarme, chiedendo spiegazioni alla giunta regionale su questa pratica (con un’interrogazione), è Pietro Vignali (Forza Italia). Rimarca il consigliere: "La regolarità della procedura dell’attribuzione del microchip è fondamentale per garantire l’identificazione dell’animale nelle pratiche di accalappiamento, cessione, adozione e restituzione. Mentre in passato era consueta per tutti gli operatori del settore, ora non sarebbe più eseguita in strutture convenzionate (che non sarebbero nemmeno munite del lettore apposito)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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