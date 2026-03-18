Sos delle educatrici c’è grande incertezza Scaramagli risponda

Le educatrici hanno espresso un forte segnale di preoccupazione, segnalando incertezza nelle loro attività. La richiesta di un intervento diretto da parte dell’assessora Scaramagli è stata presentata durante un question time pubblico. L’assessora ha successivamente fornito una risposta ufficiale, che è stata pubblicata e resa disponibile a chi ha sollevato il problema.

Riceviamo e pubblichiamo * * * La risposta dell’assessora Scaramagli al question time mosso da Arianna Poli durante il Consiglio comunale di lunedì scorso ha lasciato basiti i genitori presenti: il disagio provocato da anni di mancata stabilizzazione delle educatrici del settore infanzia non è un problema recente e non va sottovalutato, come invece sembravano indicare i toni dell’assessora. La consigliera Poli si è fatta portavoce di un problema che le educatrici hanno già manifestato ripetutamente, a cominciare dal grido di allarme lanciato nel maggio ‘25, quando è stata inviata una mail con le firme di oltre 200 educatrici che chiedevano la stabilizzazione del personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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