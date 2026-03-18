A Sorrento, un evento culturale ha comportato una spesa pubblica di 105.000 euro. Questa cifra risulta molto più alta rispetto alle spese sostenute per eventi simili in altri comuni come Ponza, Capri e Portofino, dove i costi sono stati molto più contenuti o inesistenti. L'inchiesta rivela le differenze di spesa tra le diverse località senza avanzare ipotesi sulle cause.

Un evento culturale a Sorrento ha generato una spesa pubblica di 105.000 euro, un importo che appare sproporzionato rispetto alle edizioni identiche ospitate da altri comuni come Ponza, Capri e Portofino, dove i costi sono stati nulli o limitati a poche migliaia di euro. Le indagini della Procura di Torre Annunziata e della Guardia di Finanza di Massalubrense si concentrano sul nesso tra questa ingente somma e la gestione della comunicazione politica dell’amministrazione comunale guidata da Massimo Coppola. Lo staffista Francesco Di Maio, collaboratore diretto del sindaco, ha fornito elementi chiave durante le sue dichiarazioni rilasciate il 23 luglio 2025 mentre era già sottoposto a misure cautelari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento: 105mila euro per evento, l’inchiesta svela

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