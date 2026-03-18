SONDAGGIO - La guerra contro l' Iran dovrebbe terminare subito o andare avanti a oltranza?

Un nuovo sondaggio chiede alle persone se la guerra contro l’Iran dovrebbe continuare fino a cambiare completamente il regime o se invece dovrebbe terminare subito. La domanda si concentra sulla durata del conflitto e sul suo obiettivo finale, coinvolgendo opinioni pubbliche e decisioni politiche. Nessun altro dettaglio viene fornito, lasciando aperta la discussione sulla direzione futura delle azioni militari.

La guerra in Iran va avanti dal 28 febbraio scorso, quando un’operazione congiunta di Usa e Israele ha preso di mira obiettivi militari e civili nel Paese dei pasdaran. Con le loro operazioni, Trump e Netanyahu hanno falcidiato la classe dirigente iraniana uccidendo, fra gli altri, la guida suprema Ali Khamenei e Ali Larijani, considerato vero leader ombra dell’Iran. Il regime promette vendetta: l’Iran ha annunciato che la pioggia di missili e droni sui siti petrolchimici del Golfo si intensificherà. Su questo scenario si inseriscono due dettagli convergenti che imbarazzano Trump. Il primo: Joe Kent, capo dell’antiterrorismo Usa, si è dimesso sostenendo che l’Iran in realtà non rappresentasse una minaccia concreta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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