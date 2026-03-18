Una foto, con una scritta sul muro: "Sogno una rissa con La Russa". È questa l'immagine condivisa, in una storia Instagram, da Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Una foto, quella "ripostata" dal professore, che ha innescato la reazione del centrodestra e, in particolare, di Fratelli d'Italia. "Ormai sono totalmente disperati e senza freni. Altro che professori: questi sono cattivi maestri", scrive l'account X ufficiale di FdI. Per la vicecapogruppo del partito al Senato, Antonella Zedda, "Montanari ha davvero superato il limite". Secondo il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, "la pessima uscita" di Montanari "è assolutamente da stigmatizzare e condannare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Sogno una rissa con La Russa". Fratelli d'Italia insorge e inchioda Montanari: cattivo maestro

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