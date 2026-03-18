Nella vigilia della partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, l’allenatore del Tottenham, Tudor, ha commesso un errore di identificazione, creando confusione prima della sfida. L’episodio si è verificato nel contesto di un momento di attesa prima del match, attirando l’attenzione sui comportamenti dell’allenatore e sulle sue dichiarazioni. La situazione ha catturato l’interesse dei media sportivi.

La vigilia dello scontro di ritorno degli ottavi di Champions League tra Liverpool e Galatasaray è stata caratterizzata da un episodio di confusione identitaria che ha coinvolto l’allenatore del Tottenham, Tudor. Arne Slot, tecnico dei Reds, ha reagito con leggerezza alla scena in cui il suo collega scambiava per lui una persona calva presente sul bordo campo. L’errore si è verificato ad Anfield, dove Tudor ha salutato Allan Dixon, membro dello staff degli Spurs, credendo fosse il preparatore fisico avversario. L’episodio, diventato virale nei giorni scorsi, è stato affrontato da Slot con un approccio pragmatico che distingue la realtà dai luoghi comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slot ride l’errore di Tudor: leggerezza prima della sfida

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