sky up the edit a bologna il progetto sui valori dello sport con abodi meda e villa

A Bologna si tiene un evento di Sky Up The Edit, dove studenti incontrano Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa per discutere di rispetto e valori nello sport. L'iniziativa si focalizza su temi legati all'importanza di certi principi e coinvolge figure di rilievo del settore. La giornata mira a stimolare il confronto tra giovani e professionisti del mondo sportivo.

Sky Up The Edit arriva a Bologna: studenti a confronto con Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa su rispetto e valori dello sport. Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno. su Digital-News.it Sky Up The Edit arriva a Bologna: studenti a confronto con Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa su rispetto e valori dello sport.. Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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