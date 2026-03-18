Sky Up The Edit a Bologna il progetto sui valori dello sport con Abodi Meda e Villa

A Bologna, Sky Up The Edit ha coinvolto studenti in un confronto con Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa, focalizzandosi sui temi del rispetto e dei valori dello sport. L’iniziativa ha previsto incontri e discussioni sui principi fondamentali che guidano il mondo sportivo, con protagonisti figure di rilievo nel settore. La giornata ha visto partecipanti di diverse età confrontarsi su tematiche legate all’etica e alla responsabilità nello sport.

Sky Up The Edit arriva a Bologna: studenti a confronto con Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa su rispetto e valori dello sport. Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. Più di 100 studentesse e studenti in presenza e oltre 100 classi collegate da tutta Italia, hanno. su Digital-News.it Sky Up The Edit arriva a Bologna: studenti a confronto con Andrea Abodi, Guido Meda e Vanessa Villa su rispetto e valori dello sport.. Il rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell’incontro che si è svolto al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Albert Bruce Sabin” di Bologna. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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