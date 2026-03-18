sistematiche condotte prevaricanti risarcimento e reintegro per cassiera licenziata e umiliata dal capo

Una cassiera assunta a tempo indeterminato in un supermercato di Rimini nel 2023 ha subito nel corso di pochi mesi comportamenti prevaricanti da parte del capo, tra insulti, umiliazioni pubbliche e pressioni costanti. La donna ha presentato una richiesta di risarcimento e reintegro, denunciando le condotte che hanno segnato la sua esperienza lavorativa.

Assunta a tempo indeterminato nel 2023 come cassiera in un supermercato di Rimini, nel giro di pochi mesi la sua esperienza lavorativa si è trasformata in un incubo fatto di insulti, umiliazioni pubbliche e pressioni continue. Una vicenda che sembrava destinata a concludersi con un licenziamento ingiusto, ma che si è ribaltata in tribunale con una sentenza a favore della lavoratrice. Come riporta Corriere della Sera, il Tribunale di Rimini ha annullato il licenziamento della donna, una 40enne, ordinandone il reintegro immediato e condannando l’azienda a un risarcimento complessivo di circa 61mila euro: 21mila euro come indennità pari a dodici mensilità e 40mila euro per i danni subiti, oltre a interessi e spese legali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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