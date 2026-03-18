A Miami, Jannik Sinner, numero due del mondo, è arrivato con l’intenzione di difendere il titolo di Indian Wells. Tuttavia, il suo primo allenamento è stato interrotto dal maltempo, impedendogli di proseguire con le sessioni previste. La condizione meteorologica ha ostacolato la preparazione del tennista, che ora si trova in attesa di condizioni più favorevoli per riprendere gli allenamenti.

Il n°2 del mondo, Jannik Sinner, ha fatto il suo ingresso a Miami con l’obiettivo di bissare il trionfo ottenuto a Indian Wells. La preparazione per il Masters 1000 è stata però interrotta dall’improvvisa irruzione del maltempo nella città della Florida, costringendo all’annullamento della sessione di allenamento prevista per la giornata odierna. Mentre Carlos Alcaraz tocca terra nel Sunshine State dopo la recente sconfitta in semifinale contro Medvedev, si delineano gli scenari per i sei azzurri chiamati a competere. Il torneo si aprirà ufficialmente domani, offrendo un palcoscenico internazionale dove ogni movimento conta. L’ombra del clima sul campo da gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner a Miami: maltempo blocca l’allenamento, in gioco

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