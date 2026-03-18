Sinistra in crisi | -10.000 voti e festa per Battaglia

Ieri sera a Reggio Calabria si è svolta una celebrazione con feste e bottiglie di spumante per la vittoria di Mimmetto Battaglia come candidato del Centrosinistra alle prossime elezioni comunali di fine maggio. La serata ha visto numerosi partecipanti che hanno festeggiato il risultato, mentre i dati ufficiali indicano una perdita di circa 10.000 voti per la sinistra rispetto alle elezioni precedenti.

Reggio Calabria, mercoledì 18 marzo 2026. Ieri sera, tra bottiglie di spumante e festeggiamenti, si è celebrata la vittoria di Mimmetto Battaglia come candidato del Centrosinistra alle prossime elezioni comunali previste per fine maggio. Un trionfo apparente che nasconde un dato allarmante: rispetto alle primarie del 2014, l’affluenza è crollata di diecimila voti, scendendo da 16.400 a soli 6.700 elettori. La sinistra reggina ha perso il 60% della sua base elettorale in dodici anni, mentre il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà applaude alla scelta di un uomo che, storicamente, rappresentava il polo opposto dei valori politici. Il paradosso della festa nel deserto elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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