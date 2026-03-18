Sindrome del QT lungo | ricercatori italiani individuano il ruolo centrale dell' alimentazione in termini di prevenzione Caratteristiche sintomi e nuove terapie per una rara e insidiosa patologia cardiaca

Ricercatori italiani hanno studiato la sindrome del QT lungo, una patologia cardiaca rara e pericolosa, evidenziando il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione. La condizione può provocare aritmie ventricolari, svenimenti e morte improvvisa, con episodi spesso scatenati da stress, esercizio fisico e alimenti come succo di pompelmo o energy drink. Sono state identificate caratteristiche, sintomi e nuove terapie per questa malattia.

Nonostante non esistano dati certi sulla sindrome del QT lungo, le stime più recenti parlano di 1 persona che ne soffre ogni 2000 nati vivi. Allo stato attuale, sono 17 i geni individuati che, se alterati, possono causare la malattia. Le varie forme riscontrate sono state numerate progressivamente; fra queste le più studiate sono le forme 1, 2 e 3, in quanto più frequenti. L'assunzione di beta-bloccanti e alcune modifiche dello stile di vita rimangono fondamentali per la gestione di questa patologia, i cui rischi sono particolarmente collegati a stress o esercizio fisico, ma anche al consumo di precisi alimenti, dal momento che si è recentemente scoperta un'influenza da parte di alcuni componenti della dieta sulla ripolarizzazione e sul rischio aritmico, in particolare negli individui geneticamente predisposti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sindrome del QT lungo: ricercatori italiani individuano il ruolo centrale dell'alimentazione in termini di prevenzione. Caratteristiche, sintomi e (nuove) terapie per una rara e insidiosa patologia cardiaca Articoli correlati Leggi anche: La storia di questa bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Leigh, una rara patologia genetica, diventa un simbolo di resilienza contro le malattie rare come la sua Leggi anche: Nuove terapie per la malattia rara del fegato che colpisce soprattutto le donne Tutti gli aggiornamenti su Sindrome del QT lungo ricercatori... Argomenti discussi: Diagnosi della Sindrome del QT Lungo: un Parametro ECG per Riconoscerla. Sindrome del QT lungo: sintomi, cause, cureLa sindrome del QT lungo è una patologia cardiaca, riconducibile alla famiglia delle aritmie. Quando il paziente è affetto da QT lungo, significa che la sua normale contrazione ventricolare è ... dilei.it Sindrome del QT lungoI canali ionici sono in pratica porte, cancelli dislocati lungo la membrana plasmatica delle cellule: possono aprirsi o chiudersi quando si legano a molecole specifiche, o in seguito alla ... corriere.it