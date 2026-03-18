Sindaco viaggia 6 ore | esame alla prostata nel 2027

Il sindaco di Brenta ha annunciato che nel 2027 si sottoporrà a un esame della prostata, dopo aver percorso sei ore di viaggio. Il 18 marzo 2026, ha denunciato pubblicamente come i pazienti della sua zona devono affrontare spostamenti lunghi fino a Mantova per accedere a cure sanitarie. La questione riguarda i tempi e i percorsi necessari per i servizi medici nella regione.

Il 18 marzo 2026, il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin ha denunciato un ritardo sanitario che spinge i pazienti a viaggiare per ore verso Mantova. La disponibilità per un esame alla prostata a Varese è fissata a metà del 2027, costringendo il primo cittadino a uno spostamento di sei ore per accedere alle cure nel 2026. Questo caso non è un episodio isolato ma riflette una crisi strutturale della sanità pubblica in Lombardia, dove le liste d’attesa si allungano e la rinuncia alle cure tocca il 7,6% della popolazione italiana secondo dati del 2023. L’impatto diretto sulla vita dei cittadini lombarde si traduce in disagi logistici ed economici che minano l’universalità del sistema. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sindaco viaggia 6 ore: esame alla prostata nel 2027 Articoli correlati Tumore alla prostata, al Sant'Andrea 200 pazienti trattati nel 2025 con terapia stereotassica curativaNel 2025 sono stati circa 200 i pazienti con tumore al polmone trattati con terapia stereotassica curativa al Sant'Andrea. Effetto Zalone, 'Buen Camino' fa bene alla salute e alla prevenzione: "L’ironia aiuta a vincere il tabù della prostata""L'ironia di Zalone è un alleato potentissimo - conferma Roberta Gunelli, primaria dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Morgagni-Pierantoni... Contenuti utili per approfondire Sindaco viaggia Discussioni sull' argomento Crans Montana, indagato anche il sindaco; Da Roma ad Auschwitz: 132 studenti in viaggio nei luoghi della Shoah con il sindaco Gualtieri; Sperlonga, il sindaco Armando Cusani condanato 6 anni di reclusione per corruzione; Crans-Montana: il sindaco si ricusa, ma non si dimette. La Arctic Metagaz, carica di 900 tonnellate di gasolio e gas liquido, viaggia senza equipaggio dopo un incendio. Rischio disastro ambientale. Il sindaco di Lampedusa rassicura: "Situazione sotto controllo, il vento la spinge verso est" #petroliera - facebook.com facebook