Simulazione storica | il supercomputer ricrea la vita

Un supercomputer ha ricreato per la prima volta l’intero ciclo vitale di una cellula minima, segnando un passo importante nella simulazione biologica. La tecnologia ha permesso di riprodurre i processi fondamentali di questa forma di vita, offrendo una nuova finestra sulla complessità della biologia cellulare. L’esperimento ha coinvolto un sistema informatico avanzato in grado di modellare numerosi aspetti della vita cellulare.

La scienza ha compiuto un salto storico: per la prima volta, un supercomputer ha simulato l’intero ciclo vitale di una cellula minima. Guidati da Zan Luthey?Schulten dell’Università dell’Illinois a Urbana?Champaign e in collaborazione con l’Istituto Craig Venter in California, i ricercatori hanno pubblicato i risultati sulla rivista Cell. Questa impresa non è solo un trionfo computazionale, ma una finestra aperta sui meccanismi fondamentali della vita. Per comprendere appieno il funzionamento biologico, era necessario osservare ciò che accade all’interno delle cellule, unità costitutive di ogni organismo vivente. I processi chimici interni sono di complessità estrema, rendendo difficile lo studio diretto fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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