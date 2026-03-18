Il responsabile della sicurezza ha affermato che, per garantire i diritti di tutti, è necessario agire con fermezza e inclusione. Ha inoltre sottolineato che chi ha puntato sulla promessa di aumentare la sicurezza potrebbe trovarsi in difficoltà, poiché spesso la percezione pubblica non corrisponde alle condizioni reali. La sua dichiarazione si rivolge a chi ha promosso politiche incentrate sulla sicurezza.

“Chi ha costruito il proprio consenso politico sulla promessa di garantire più sicurezza oggi rischia di pagarne il prezzo più alto: quello della distanza tra narrazione e realtà”. Lo afferma Ernesto Maria Ruffini, promotore dei Comitati Più Uno, nel suo intervento di oggi su Il Foglio. “Negli ultimi mesi – spiega Ruffini – il Governo guidato da Giorgia Meloni ha continuato ad utilizzare un registro narrativo ‘da opposizione’, amplificando episodi di cronaca e annunciando misure dall’impatto prevalentemente simbolico”. “Sarebbe tuttavia un errore leggere questa inadeguatezza del Governo come una questione esclusivamente di comunicazione, trascurando il dato di fondo: la percezione diffusa di insicurezza non nasce dal nulla, risponde a disagi autentici, che non possono essere liquidati come invenzione o strumentalizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sicurezza, Ruffini: “Solo con fermezza e inclusione è diritto di tutti”

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