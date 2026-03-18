Sicurezza a rischio | chiusa la discoteca Plaza di Roè

La discoteca Plaza di Roè Volciano è stata chiusa temporaneamente dopo che le forze dell’ordine hanno effettuato controlli incrociati. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle verifiche, che hanno portato alla sospensione dell’attività del locale. La chiusura riguarda l’intera struttura e resta in vigore fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

La discoteca Plaza di Roè Volciano ha subito una chiusura temporanea a seguito di controlli incrociati delle forze dell’ordine. L’intervento, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ha evidenziato carenze strutturali nel piano di emergenza e nelle procedure di sicurezza obbligatorie. Il locale, punto di riferimento per la movida nell’Alto Garda, non possedeva il documento necessario per gestire le emergenze, rendendo impossibile l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo. La Questura ha disposto la sospensione immediata in attesa della regolarizzazione delle misure organizzative. Questa decisione si inserisce in un’operazione più ampia coordinata dal questore di Brescia Paolo Sartori, che ha coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco su più comuni: Montichiari, Desenzano, Lonato, Salò e Roè Volciano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza a rischio: chiusa la discoteca Plaza di Roè Articoli correlati Roma, chiusa la storica discoteca Piper per violazioni su capienza e sicurezzaSigilli alla discoteca Piper di via Tagliamento, storico club di Roma, per violazioni delle norme per la sicurezza e altro. Candele pirotecniche in cucina, uscite di sicurezza al buio: discoteca chiusaSi è conclusa con la chiusura di una sala da ballo l’operazione condotta lo scorso 12 febbraio dai carabinieri di Merano nel comune di Gargazzone, in...