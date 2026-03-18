Siculi | Determinazione e continuità per vincere il campionato

La Fermana affronta le ultime partite del campionato con determinazione e continuità, puntando a ottenere risultati pieni. La squadra cerca di recuperare posizioni in classifica, attualmente a due punti dal Ksport Montecchio Gallo, che occupa la prima posizione. La squadra si prepara a affrontare le sfide finali con l’obiettivo di migliorare il proprio piazzamento.

Una Fermana che non ha intenzione di rallentare il passo in questo rush finale in cui sarà necessario fare bottino pieno per cercare di risalire in vetta a quella classifica, distante due sole lunghezze ed occupata dal Ksport Montecchio Gallo. Una squadra che ha ritrovato una sua fisionomia dove nelle ultime giornate, complice anche l’infortunio di Malafronte, sta trovando sempre più spazio sulla sinistra Pietro Siculi, esterno umbro classe 2007, arrivato a stagione in corso a Fermo ma capace di mettersi in evidenza tanto da meritate anche la convocazione con la Rappresentativa Marche Under 19, guidata dall’ex tecnico canarino Gianluca De Angelis che lo ha chiamato per l’amichevole contro i pari età dell’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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