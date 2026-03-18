Si sveglia con la pelle blu e corre in ospedale Lo choc dei medici poi la scoperta per caso

Tommy Lynch, un operaio edile di 42 anni di Castle Gresley, nel Derbyshire, si è svegliato con la pelle di un color blu intenso. Spaventato, ha raggiunto l’ospedale dove i medici sono rimasti sorpresi dallo stato del paziente. Durante le analisi, è stata fatta una scoperta inattesa, che ha portato a ulteriori accertamenti.

Un risveglio surreale, quasi da romanzo, quello vissuto da Tommy Lynch, operaio edile di 42 anni residente a Castle Gresley, nel Derbyshire. Una mattina qualunque si è trasformata in qualcosa di completamente inaspettato: l’uomo si è svegliato con la pelle completamente blu, un cambiamento così evidente da sembrare irreale. Non un semplice pallore o una reazione cutanea, ma un colore uniforme e intenso, tanto da ricordare quello di un personaggio fantastico. Lo choc iniziale ha lasciato rapidamente spazio alla preoccupazione. Senza riuscire a spiegarsi cosa stesse accadendo, Lynch ha deciso di recarsi immediatamente in ospedale. Una volta arrivato al Queen’s Hospital di Burton-upon-Trent, è stato preso in carico con urgenza dal personale sanitario, che ha avviato subito i controlli del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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