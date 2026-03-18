Si schianta con il monopattino in via Sabotino | gravissimo un 31enne

Da ilgiorno.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 31 anni ha avuto un incidente grave in via Sabotino a Milano mentre guidava un monopattino. L’impatto si è verificato nel pomeriggio del 17 marzo, provocando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le indagini. L’incidente si aggiunge alla serie di incidenti stradali che hanno coinvolto la città e l’hinterland in questi giorni.

Milano, 18 marzo 2026 – Sulla scia dei tanti e tragici incidenti stradali che hanno funestato Milano e l’hinterland per tutti il  17 marzo, anche la giornata odierna si è aperta con un grave schianto. Nella notte infatti un 31enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal proprio monopattino elettrico in via Sabotino, zona Porta Romana. Auto investe ciclista in via Belisario: gravissima una 49enne La dinamica e i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino vicino al civico 38. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il giovane esanime a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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