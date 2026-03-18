Un uomo di 31 anni ha avuto un incidente grave in via Sabotino a Milano mentre guidava un monopattino. L’impatto si è verificato nel pomeriggio del 17 marzo, provocando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le indagini. L’incidente si aggiunge alla serie di incidenti stradali che hanno coinvolto la città e l’hinterland in questi giorni.

Milano, 18 marzo 2026 – Sulla scia dei tanti e tragici incidenti stradali che hanno funestato Milano e l’hinterland per tutti il 17 marzo, anche la giornata odierna si è aperta con un grave schianto. Nella notte infatti un 31enne è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal proprio monopattino elettrico in via Sabotino, zona Porta Romana. Auto investe ciclista in via Belisario: gravissima una 49enne La dinamica e i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino vicino al civico 38. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il giovane esanime a terra. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si schianta con il monopattino in via Sabotino: gravissimo un 31enne

Articoli correlati

Leggi anche: Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomo

Basiano, 31enne cade col monopattino e sbatte la testa: è gravissimoL'incidente è accaduto in mattinata sulla strada provinciale 207 in territorio del comune di Basiano.

Best Electric Fails of 2026 vol.2 Compilation! DO NOT ATTEMPT!

Approfondimenti e contenuti su Si schianta con il monopattino in via...

Discussioni sull' argomento Incidente a Milano, si schianta col monopattino: gravissimo; Folle inseguimento | la banda sperona la Volante poi abbandona l' auto rubata.

Si schianta con il monopattino in via Sabotino: gravissimo un 31enneAltro incidente nella notte sulle strade di Milano, dopo quelli capitati nella giornata del 17 marzo. L’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo: trasportato in codice rosso al Niguarda ... ilgiorno.it

Incidente a Milano, si schianta col monopattino: gravissimoLe gomme che perdono aderenza col suolo, poi il volo sull’asfalto e la corsa a sirene spiegate al Niguarda. Un uomo di 31 anni, alla guida di un monopattino elettrico, è rimasto gravemente ferito in u ... milanotoday.it

Ci sono abbinamenti che non hanno bisogno di presentazioni. La nostra tartina brie e noci SABOTINO Via Sabotino 23, Roma 0645550580 - facebook.com facebook