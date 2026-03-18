Una frana si è abbattuta a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, coinvolgendo un'area del centro abitato vicino al convento. L'evento si è verificato in modo improvviso, travolgendo tutto ciò che si trovava sotto. Al momento, non sono ancora noti dettagli sulle eventuali vittime o danni. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Paura a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove una frana ha interessato l’area del centro abitato nei pressi del convento. Il cedimento di un costone ha riversato detriti sulla carreggiata, coinvolgendo diverse auto in sosta e raggiungendo un’abitazione. Al momento non risultano feriti né persone disperse. Secondo le prime ricostruzioni, lo smottamento è partito da un costone adiacente alla zona abitata, scendendo rapidamente verso valle. L’impatto ha provocato danni materiali alle vetture parcheggiate e ha interessato una casa che si trova lungo il percorso dei detriti. L’area è stata considerata potenzialmente critica fin dalle prime fasi dell’intervento, per la quantità e la consistenza del materiale franato e per il rischio di ulteriori distacchi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si cercano vittime!”. Frana travolge tutto in Italia: spaventoso, in un istante

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