Un video amatoriale mostra l’attore Shia LaBeouf in uno stato di confusione all’interno della hall di un hotel di lusso a Roma. Nell’immagine si vede l’attore che, in boxer, si aggira chiedendo un accendino, mentre si rivolge alle persone intorno. Il filmato si è diffuso rapidamente sui social media e su alcune testate internazionali.

Un video amatoriale, rapidamente diventato virale sui social media e sulle principali testate internazionali, ritrae l’attore Shia LaBeouf in uno stato di evidente confusione all’interno della hall di un lussuoso hotel di Roma. Le immagini mostrano l’ex star di Transformers mentre si aggira tra gli ospiti indossando solo un paio di boxer, con una sigaretta spenta in bocca e l’insistente richiesta di un accendino. L’episodio rappresenta l’ultimo tassello di una serie di comportamenti problematici che hanno segnato la recente cronaca privata dell’interprete statunitense, attualmente in Italia per motivi familiari. Il filmato, inizialmente diffuso dal portale statunitense TMZ, documenta una scena bizzarra e carica di tensione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Shia LaBeouf fuori controllo a Roma: vaga in boxer nell’hotel implorando un accendino. Il video è virale

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