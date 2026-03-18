Sfratto di Alessandra rinviato al 21 aprile | la rete

Lo sfratto di Alessandra, inizialmente previsto a breve, è stato posticipato al 21 aprile. La decisione è arrivata dopo l’intervento del movimento Sedici Noni, che ha coinvolto le parti interessate. La data del procedimento è stata ufficialmente spostata, evitando lo sfratto nel prossimo futuro. La vicenda riguarda una persona coinvolta in una procedura di rilascio.

Lo sfratto di Alessandra, previsto in un primo momento imminente, è stato rinviato al 21 aprile grazie all’intervento dei protagonisti del movimento Sedici Noni. Questa decisione temporanea nasce dall’urgenza di garantire a chi rischia la casa il tempo necessario per individuare una nuova soluzione abitativa. La comunità si mobilita trasformando una parola logora come bene comune in un atto concreto di solidarietà. L’iniziativa ha prodotto risultati tangibili: l’attivista ha condiviso un video che documenta come il rinvio sia stato ottenuto proprio per permettere ad Alessandra di cercare un alloggio alternativo. Non si tratta solo di posticipare una scadenza burocratica, ma di creare uno spazio vitale per la sopravvivenza di una persona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfratto di Alessandra rinviato al 21 aprile: la rete Articoli correlati Sfratto rinviato al 21 aprile. Il video dell'attivista"Così siamo riusciti a ottenere un rinvio per dare il tempo ad Alessandra di trovare una soluzione abitativa". Sfratto rinviato in via San Carlo a Bologna per Alessandra, mamma single con una figlia di 3 anniBologna, 17 marzo 2026 – Continua l’odissea di Alessandra, 39 anni, mamma single, con una figlia di tre anni. Tutti gli aggiornamenti su Sfratto di Alessandra rinviato al 21... Sfratto alla mamma single rinviato di un mese: Non voglio finire in strada con mia figliaAlessandra, bolognese di 39 anni, vive in via San Carlo con una bimba: Il mio ex compagno non aveva pagato l’affitto. Ci siamo separati e io poi ho sempre ... bologna.repubblica.it Sfratto rinviato in via San Carlo a Bologna per Alessandra, mamma single con una figlia di 3 anniGli attivisti in picchetto dalle 7,30 hanno chiesto soluzioni degne. La donna di 39 anni è in attesa della graduatoria Acer per dare un tetto alla sua bambina ... msn.com