Sfrattati vanno a dormire al cimitero | tinello nella camera mortuaria Ma il giudice assolve la coppia

Una coppia di conviventi di Reggio Emilia, rimasta senza lavoro e sfrattata, ha abitato per un certo periodo in una stanza del cimitero di Cella, dove si è sistemata nella camera mortuaria. I due sono stati sorpresi e denunciati per aver occupato illegalmente l’area. Tuttavia, il giudice ha deciso di assolverli, scagionandoli da ogni accusa.

Reggio Emilia, 18 marzo 2026 – Una coppia di conviventi, rimasti senza lavoro e sfrattati, per un periodo trasformò una stanza del cimitero di Cella nella loro abitazione. Una circostanza che li ha portati a finire processati per invasione di edificio pubblico. Ma ieri sono stati assolti. I loro movimenti dentro il cimitero non passarono inosservati ad alcuni cittadini che, nel giugno 2023, allertarono la Polizia locale. La camera mortuaria adibita a camera da letto: avevano cambiato la serratura. I primi controlli diedero esito negativo, ma, nel luglio 2023 si appurò che la camera mortuaria era diventata una camera da letto: c’erano abiti, prodotti per l’igiene personale, un ventilatore, materassini da mare e anche un cane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfrattati, vanno a dormire al cimitero: tinello nella camera mortuaria. Ma il giudice assolve la coppia Articoli correlati Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna: temporaneo spostamento della camera mortuariaPrenderanno il via il 2 febbraio gli interventi di manutenzione straordinaria del cimitero di Colle Madonna. Coltello nella cella, il giudice lo assolveUn coltello rinvenuto nella stanza di detenzione numero 11 del reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Contenuti e approfondimenti su Sfrattati vanno a dormire al cimitero... Argomenti discussi: Sfrattati, vanno a dormire al cimitero: tinello nella camera mortuaria. Ma il giudice assolve la coppia; Due fratelli anziani sfrattati da Sambruson e aggrediti da ragazzini. La promessa Avranno presto una casa.