Serie D San Marino Ziello squalificato 10 giornate per insulti razzisti

Il centrocampista del San Marino, Alessio Ziello, è stato squalificato per dieci giornate dal giudice sportivo a causa di insulti razzisti rivolti durante una partita di Serie D. La sanzione è stata ufficializzata e si applica immediatamente, coprendo le gare del campionato in corso. La decisione riguarda esclusivamente il comportamento tenuto durante l’incontro e non fa riferimento ad altri episodi.

Insulti razzisti. Non basterà il campionato in corso ad Alessio Ziello, centrocampista del San Marino, per scontare le dieci giornate di squalifica rimediate. Il giudice della Lega Dilettanti, Aniello Merone, ha applicato l’articolo 28 del codice di giustizia sportiva per sanzionare il giocatore biancazzurro. Il calciatore napoletano di 26 anni è stato punito "per aver rivolto espressioni dal contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un avversario", recita il comunicato. Ziello avrebbe insultato Mamadou Moustapha Gueye del Chieti (avversario dello scorso turno del San Marino), facendo riferimento al colore della pelle del giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. San Marino, Ziello squalificato 10 giornate per insulti razzisti Articoli correlati Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a StanciuNumerosissimi insulti razziali e anche auguri di morte da parte di molti tifosi del Genoa hanno travolto i social del club rossoblù dopo l’errore dal... UEFA agisce: Prestianni sospeso per presunti insulti razzistiLa UEFA sospende cautelarmente Prestianni per presunti insulti razzisti a Vinicius Gianluca Prestianni, calciatore argentino del Benfica, è stato... Aggiornamenti e notizie su San Marino Temi più discussi: Tabellino partita San Marino Calcio vs Chieti 1922; Jose Caguana a San Marino; 22 i gol della 27ª in Serie D Girone F: domina l'Ancona, sospesa Teramo – Ostiamare; Tabellino partita San Marino Calcio vs Tropical Coriano. Serie D: doppio pari per 1-1 per il Tropical Coriano e il San MarinoIl San Marino esce indenne dalla trasferta sul campo del Chieti. La vittoria continua a mancare dal 30 novembre, ma i Titani, grazie all'autorete di Mbaye, trovano l'1-1 ed evitano la sconfitta e si m ... altarimini.it Serie D: Sammaurese-San Marino, sfida cruciale per evitare la retrocessioneLa Sammaurese affronta il San Marino in un match decisivo per evitare la retrocessione in Serie D. Fischio d'inizio alle 15. La trentunesima giornata del campionato di serie D ha avuto ieri un prologo ... ilrestodelcarlino.it San Marino. Viridis, la nuova oasi urbana a Serravalle: quando la casa incontra il verde - facebook.com facebook