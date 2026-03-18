Serie D Frasi razziste giocatore squalificato per 10 turni

Un giocatore del San Marino è stato squalificato per dieci turni dopo aver pronunciato frasi razziste durante una partita di Serie D. La decisione è stata presa dall'autorità competente, che ha comunicato la sanzione ufficiale. La vicenda ha attirato l'attenzione sulle condotte scorrette in campo e sulla tolleranza zero verso comportamenti discriminatori.

Dieci giornate di squalifica sono state inflitte a un giocatore del San Marino reo di frasi razziste. Ecco i provvedimenti del giudice sportivo per il campionato di serie D. Dieci turni. Ziello (San Marino): "Per avere rivolto – si legge nel provvedimento – espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario". Quattro turni. Masala (San Marino): "Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara". Tre gare. Gueye (Chieti): "Per avere colpito, a gioco fermo, un calciatore avversario con una gomitata al volto". Due gare. Buonaccorsi (Ancona): "Per proteste all’indirizzo del direttore di gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Frasi razziste, giocatore squalificato per 10 turni Articoli correlati Leggi anche: Il giudice sportivo di serie D. Quattro turni a un giocatore dell’UniPomezia Leggi anche: Serie D. San Marino, Ziello squalificato 10 giornate per insulti razzisti Approfondimenti e contenuti su Serie D Frasi razziste giocatore... Discussioni sull' argomento Diao posta la foto del contatto con Wesley in Como-Roma: valanga di insulti razzisti; Fabiano Barbisan espulso dalla Lega per frasi sessiste e razziste: Ho solo usato un luogo comune; Caso Virtus Acli Trecella-Melzo 1908: multa e maxi squalifica, le decisioni del giudice sportivo; Insulti razzisti all'arbitro, calciatrice 15enne squalificata per oltre un anno. Serie D. San Marino, Ziello squalificato 10 giornate per insulti razzistiInsulti razzisti. Non basterà il campionato in corso ad Alessio Ziello, centrocampista del San Marino, per scontare le dieci ... ilrestodelcarlino.it ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook Congratulazioni a L.R. Vicenza per la meritata promozione in Serie B! Complimenti anche per aver battuto uno dei nostri record della stagione 22/23, ma adesso potete anche rallentare e lasciarci gli altri! Scherzi a parte, ancora complimenti x.com