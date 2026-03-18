La Lega Serie A ha comunicato le squalifiche confermate dopo la 29ª giornata del campionato 2025-26, con tre giocatori e un allenatore che sono stati espulsi durante le partite. Le decisioni disciplinari sono state rese note ufficialmente e riguardano le sanzioni applicate in seguito a comportamenti ritenuti rilevanti durante le partite. La giornata si è conclusa con diverse tensioni tra i protagonisti in campo.

La Lega Serie A ha reso pubbliche le decisioni disciplinari emerse dalla 29ª giornata del campionato 2025-26, confermando una serie di squalifiche che coinvolgono giocatori e allenatori. Al centro della bufera ci sono Wesley Franca dell’AS Roma, Cristian Chivu dell’Inter e Maurizio Sarri della Lazio, tutti puniti per azioni commesse durante le gare della settimana appena trascorsa. Queste sanzioni hanno un impatto immediato sulla composizione delle formazioni per gli incontri imminenti, costringendo i tecnici a ripensare le strategie difensive e offensive per le sfide successive. Il clima sul campo si è fatto particolarmente acceso nella 29ª tornata, iniziata venerdì con la vittoria del Torino contro il Parma e conclusa lunedì con il successo della Fiorentina contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: squalifiche confermate, 3 espulsi e tensioni

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