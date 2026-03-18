La Cremonese ha annunciato che Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore della prima squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, segnando l’inizio di una nuova fase per la squadra. Giampaolo prende il comando della formazione, che si prepara a riprendere il campionato sotto la sua guida tecnica. La società ha confermato il suo incarico senza ulteriori dettagli.

La Cremonese ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della prima squadra a Marco Giampaolo, sancendo così l’inizio di un nuovo capitolo per il club grigiorosso. Per l’allenatore abruzzese si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già lavorato nella stagione 2014-2015 in Serie C, lasciando un ricordo positivo per l’organizzazione di gioco e l’identità data alla squadra. Giampaolo porta con sé un bagaglio di esperienza importante maturato nel corso degli anni ai massimi livelli del calcio italiano. Il tecnico, infatti, può vantare ben 345 panchine in Serie A, campionato nel quale ha guidato numerose squadre, tra cui Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Cremonese: Giampaolo è il nuovo tecnico

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