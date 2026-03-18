Durante il daytime di martedì 17 marzo, nel contesto delle prove generali del Serale di Amici 25, si sono verificati forti attriti tra gli allievi Opi e Plasma. Nella casetta sono state fatte gravi accuse tra i due concorrenti, evidenziando una tensione crescente tra loro in vista della fase serale del programma.

Il Serale genera inevitabilmente tensioni tra gli allievi di Amici 25. Nel daytime di martedì 17 marzo, le prove generali hanno fatto emergere attriti tra i concorrenti, in particolare tra Opi e Plasma. Il clima nella casetta si è acceso rapidamente, con confronti diretti e momenti di forte nervosismo. La preparazione in vista della prima puntata sta mettendo alla prova gli equilibri tra le squadre, tra incomprensioni e reazioni a caldo. Amici Serale: polemiche per il nuovo regolamento Amici 25: tensione durante le prove del Serale. Nel daytime di Amici 25, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano era impegnata nelle prove generali quando è nato il primo momento di attrito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, lite tra Opi e Plasma: gravi accuse in casetta

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