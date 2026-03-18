Sequestro da 150k | immobili e società colpiti in Taranto

La mattina del 18 marzo 2026, nel territorio di Taranto, sono stati sequestrati immobili e società per un valore complessivo di circa 150 mila euro. L'operazione coinvolge diverse proprietà e imprese situate nella provincia, con l’obiettivo di bloccare beni ritenuti collegati a un procedimento legale in corso. Le autorità hanno eseguito il sequestro senza ulteriori dettagli sulla natura delle accuse.

Nel cuore della provincia di Taranto, la mattina del 18 marzo 2026 ha l’esecuzione di un sequestro patrimoniale per un valore stimato in circa 150.000 euro contro un soggetto già segnalato come pregiudicato. L’operazione, condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura locale su ordine del Tribunale di Lecce, ha colpito immobili situati a Roccaforzata, conti correnti e quote di due società attive nel commercio alimentare e nella ristorazione. Questa misura preventiva, proposta dal questore Michele Davide Sinigaglia, non è un atto isolato ma si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità economica che mira a bloccare i beni accumulati illecitamente da soggetti considerati socialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sequestro da 150k: immobili e società colpiti in Taranto Articoli correlati Sequestro da 150mila euro a pregiudicato: colpiti immobili, conti e societàTarantini Time Quotidiano Sequestro patrimoniale da circa 150mila euro eseguito nella mattinata di oggi dagli investigatori della Divisione... Napoli, sequestro da 5 milioni a Luigi Troncone: colpiti immobili, natanti e contiEseguito decreto del Tribunale: colpito il patrimonio del 36enne ritenuto legato al clan attivo tra Fuorigrotta e Soccavo. Tutti gli aggiornamenti su Sequestro da 150k immobili e società... Taranto, scacco al patrimonio del clan: la Divisione anticrimine sequestra beni per 150.000 euroSequestro patrimoniale da 150mila euro a un pregiudicato di Taranto dopo indagini su corruzione, usura e riciclaggio. Coinvolti anche amministratori. virgilio.it Napoli, testamenti falsi per sottrare eredità: maxi sequestro da oltre 7 milioni di euroAveva falsificato i testamenti per sottrarre l'ingente eredità ai fratelli: i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato beni mobili e ... ilmattino.it