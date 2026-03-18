Sequestrati nel Napoletano 2,8 milioni di euro falsi | un arresto

Nella provincia di Napoli, i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato oltre 2,8 milioni di euro in banconote false da 50 e 100 euro, trovate in un immobile di Torre Annunziata utilizzato come stamperia clandestina. Durante l’operazione è stato anche effettuato un arresto, e i sigilli sono stati apposti sull’intera area. Le banconote sono state subito poste sotto sequestro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Banconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobile adibito a stamperia clandestina a cui sono stati opposti i sigilli. Qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, le banconote avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro. Sequestrati anche 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato arrestato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestrati nel Napoletano 2,8 milioni di euro falsi: un arresto Articoli correlati Leggi anche: Falsi di lusso nel Napoletano: sequestrati 25mila articoli tra Gucci e Rolex. Leggi anche: Fabbrica di soldi falsi a Napoli: sequestrati quasi 3 milioni di euro Tutto quello che riguarda Sequestrati nel Napoletano 2 8 milioni... Temi più discussi: Napoli, sequestrati 2,8 milioni di euro falsi: scoperta stamperia; Tir con targa polacca bloccato nel Napoletano: sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando; Castellammare, sequestrarono un corriere e gli rapinarono carico di iPhone da 2,5 milioni: quattro arresti; Sequestrati 2,8 milioni di euro falsi, un arresto. Sequestrati nel Napoletano 2,8 milioni di euro falsi invecchiati, un arrestoBanconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobi ... ansa.it Un arresto nel napoletano Una stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni di euro falsiBanconote false da 50 e 100 euro, per un valore di oltre 2.800.000 euro, sono state sequestrate dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a Torre Annunziata, in un immobi ... bluewin.ch Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi x.com CATANIA E MISTERBIANCO, SEQUESTRATI OLTRE 11MILA ARTICOLI CONTRAFFATTI: DENUNCIATA UNA PERSONA I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato, negli ultimi giorni, i controlli contro la comme - facebook.com facebook