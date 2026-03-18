separiamo le carriere ma fra elettori e fan

Qualche giorno fa sono stato contattato da uno dei due comitati promotori del referendum per partecipare a una loro manifestazione. La richiesta è arrivata direttamente e senza che ci fossero altre intermediazioni. La proposta riguarda un evento pubblico che coinvolge le persone che sostengono le loro ragioni sulla questione in discussione. La comunicazione è stata chiara e mirata alla partecipazione.

Qualche giorno fa sono stato contattato da uno dei due comitati promotori del referendum per prendere parte a una loro manifestazione alla vigilia del voto. Non dirò se fosse per il Sì o per il No, perché non è questo il punto: il punto è che c’è chi pensa che io, io! anzi io??? possa spostare qualche voto. E questa cosa, essendo io scevro da ogni mitomania (mi basta uno specchio per ricordarmi che sono solo un uomo basso e ridicolo), invece che lusingarmi mi ha gettato nello sconforto più totale. Perché con il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo stiamo affidando ancora una volta una decisione delicata, tecnica e specifica, al consenso popolare, cioè a un elettorato emotivo e volubile, per non dire isterico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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