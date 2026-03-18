In una partita di calcio giovanile a Zola Predosa, due squadre si sono scambiate i gol subiti, poiché in entrambe le occasioni i giocatori erano a terra. L’evento ha attirato l’attenzione per l’originalità del comportamento tra i giovani atleti, che si sono “restituiti” i punti senza rispettare le consuete regole di gioco. La partita si è conclusa con questa singolare dinamica tra le due squadre coinvolte.

Zola Predosa, 18 marzo 2026 – Una partita così non si era mai vista: due squadre di calcio giovanile si sono restituite i gol subiti perché in entrambe le occasioni c’erano giocatori a terra. È di appena una decina di giorni fa il non-gol in Serie B del centravanti della Reggiana, Tommaso Fumagalli, che contro il Sudtirol vedendo il portiere Alessio Cragno infortunato ha deciso di non siglare la facile rete dell’ipotetico pareggio, spedendo invece la palla in fallo laterale per consentire ai medici di soccorrere l’estremo difensore. Cos’è successo a Zola Predosa. Quella andata in scena al centro sportivo nel territorio di Zola Predosa,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segnano i gol con i rivali a terra: i mister si ‘restituiscono’ le reti

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