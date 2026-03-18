Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università | ecco i BANDI già pubblicati pochi giorni per la domanda

Sono stati pubblicati i bandi per il secondo ciclo di sostegno, riservato a chi ha almeno tre anni di servizio o un titolo estero nelle università. Le domande devono essere presentate in pochi giorni, secondo quanto previsto dagli ultimi aggiornamenti. Questa procedura riguarda il percorso di sostegno secondo gli articoli 6 e 7 del DL 712024, modificato dal DL 1272025 e successivamente convertito in legge.

Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 712024, come modificato dal DL 127 2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Secondo ciclo Sostegno tre anni di servizio o titolo estero nelle Università: domanda per alcune telematiche da lunedì 16 marzo Approfondimenti e contenuti su Secondo ciclo Temi più discussi: Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 2025/26. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025; Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA Edizione 2026; INDIRE sostegno 2026: come funziona il II ciclo?; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno. Secondo ciclo sostegno Indire, escluso il 2025/26. Tre anni negli ultimi otto entro il 31 agosto 2025Secondo ciclo Sostegno Indire/Università per l'anno scolastico 2025/27: il requisito di accesso completo per art. 6 triennalisti. orizzontescuola.it Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al contenzioso titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decret ... orizzontescuola.it https://www.ascuolaoggi.com/post/sostegno-indire-secondo-ciclo-ecco-i-bandi-pubblicati-dalle-universita-pochi-giorni-per-presentare - facebook.com facebook Secondo ciclo percorso sostegno ai sensi dell'art. 6 e 7 del DL 71/2024, come modificato dal DL 127 /2025 convertito convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164. x.com