La squadra che guidava la classifica non è riuscita a ottenere la vittoria e si è dovuta accontentare di un secondo posto. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli osservatori, dato che la formazione favorita era data come probabile vincitrice prima dell'inizio. La gara si è svolta senza esclusione di colpi, mantenendo alta la tensione fino all'ultimo minuto.

La prima della classe non è riuscita a vincere, andando suo malgrado contro il pronostico della vigilia. Ma ha comunque incrementato il vantaggio nei confronti della principale rivale, che a questo punto della stagione potrebbe fare davvero la differenza in vista del "rush" finale. La ventitreesima giornata del campionato di Terza Categoria si è conclusa lo scorso lunedì con i due posticipi, lasciando un quadro chiaro. Il Paperino San Giorgio capolista ha pareggiato al Becheroni con il Firenze Nord, non riuscendo ad andare oltre l’1-1 nonostante il gol di Sanzo (al quale ha replicato Unitulli, per il sodalizio rivale). Gli uomini di mister... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Seconda piazza. È lotta apertissima

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