Sean Penn, attore e regista, ha ricevuto dall’Ucraina una statuetta realizzata con il metallo di un vagone danneggiato dal conflitto. La consegna avviene dopo che Penn aveva deciso di non partecipare alla cerimonia degli Oscar 2026. La statuetta rappresenta un gesto di riconoscenza per la vicinanza mostrata dall’attore in un periodo di tensione internazionale.

Sean Penn, l’attore che non si è presentato alla cerimonia degli Oscar 2026, dove ha vinto come Miglior attore non protagonista nel filmUna battaglia dopo l’altra, ha ricevuto un premio che per lui vale più di mille statuette d’oro. Da sempre vicino all’Ucraina, secondo ilNew York Times, l’artista si trovava in territorio ucraino durante la cerimonia. La notizia è stata confermata tramite un video pubblicato da Oleksandr Pertsovskyi, il CEO delle Ferrovie Ucraine, dove ha dichiarato: “Ti stai perdendo gli Oscar.Quindi abbiamo realizzato questo. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi”. La grande vicinanza dell’attore all’Ucraina è nota da quando è scoppiato il conflitto, infatti, nel 2022 Sean Penn ha consegnato un Oscar al presidente Zelensky. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sean Penn riceve una statuetta dall’Ucraina: il ringraziamento per la sua vicinanza

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