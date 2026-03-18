Il tribunale dei minori di Palermo ha autorizzato lo sbarco della nave Sea Watch5 nelle acque della Sicilia, chiudendo così un periodo di incertezza sulla possibilità di sbarco. La decisione consente alla nave di approdare nel porto siciliano, segnando un momento importante per le operazioni di sbarco e di assistenza. La nave resta ora in attesa di istruzioni per il successivo approdo.

Il tribunale dei minori di Palermo ha dato il via libera allo sbarco della nave Sea Watch5 nelle acque siciliane, ponendo fine a un’attesa incerta. La decisione arriva dopo che le autorità avevano indicato Massa Carrara come porto di destinazione, una scelta resa impraticabile dalle condizioni meteorologiche estreme. L’ordine giunge mentre la nave naviga in mezzo a onde alte più di due metri, rendendo impossibile superare lo Stretto per raggiungere l’Italia settentrionale. I tempi stimati per arrivare al porto del Viminale richiederebbero quattro giorni di navigazione, un tragitto attualmente troppo rischioso da intraprendere con questo mare agitato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sea Watch5: il tribunale autorizza lo sbarco in Sicilia

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